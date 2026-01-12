Trump affirme qu’il n’y a "pas de place pour les antisémites" au sein du mouvement MAGA

Dans une interview au New York Times publiée dimanche, l’ancien président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’y avait « pas de place » pour les antisémites au sein de son mouvement Make America Great Again (MAGA) ni du Parti républicain.

Ces propos interviennent dans un contexte d'inquiétudes croissances au sujet des dérives antisémites de certaines personnalités montantes du mouvement MAGA. Le vice-président JD Vance a par ailleurs récemment été accusé de minimiser le phénomène.

Interrogé sur ces figures conservatrices controversées, Trump a insisté : « Je pense que nous ne les aimons pas. » Il a également souligné ses liens avec Israël, rappelant avoir reçu le prix Israël, la plus haute distinction du pays, et se qualifiant de « meilleur président envers Israël de toute l’histoire des États-Unis ».

Concernant Nick Fuentes, animateur d’extrême droite avec lequel il avait dîné en 2022 avec Kanye West, Trump a affirmé ne pas le connaître personnellement : « Je ne savais pas qui il amenait. Je ne connais pas Nick Fuentes. »

Trump a par ailleurs défendu sa famille, mentionnant sa fille Ivanka, convertie au judaisme et mariée à Jared Kushner, et ses trois petits-enfants juifs, affirmant : « Je suis probablement la personne la moins antisémite au monde. »

Depuis son retour sur la scène politique, son administration a mis en avant des mesures pour lutter contre l’antisémitisme, dont le retrait de financements à certaines universités et la surveillance d’étudiants étrangers pro-palestiniens, avec des résultats jugés mitigés par le public. Malgré ces mesures, un sondage de mai dernier indiquait que près de la moitié des Juifs américains considèrent Trump comme antisémite.