Trump annonce des droits de douane de 25% sur les importations du Mexique et du Canada

Donald Trump a annoncé lundi son intention d'imposer des augmentations significatives des droits de douane sur les marchandises importées du Mexique, du Canada et de la Chine, dès son entrée en fonction le 20 janvier prochain. Le président élu américain prévoit d'instaurer une taxe de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada, justifiant cette mesure par la lutte contre l'immigration illégale, la criminalité et le trafic de drogue aux frontières américaines.

"Le 20 janvier, parmi mes nombreux premiers décrets exécutifs, je signerai tous les documents nécessaires pour imposer au Mexique et au Canada une taxe de 25% sur TOUS les produits entrant aux États-Unis et ses frontières ridiculement ouvertes", a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social. "Ce tarif restera en vigueur jusqu'à ce que la drogue, en particulier le Fentanyl, et tous les immigrants illégaux cessent cette invasion de notre pays !"

Trump a ajouté que les deux pays voisins ont la capacité de résoudre ce qu'il qualifie de "problème qui couve depuis longtemps".

Concernant la Chine, le président élu prévoit d'augmenter de 10% les droits de douane sur les produits chinois déjà soumis à des taxes, citant le rôle de Pékin dans le trafic de drogue illégal. "J'ai eu de nombreuses discussions avec la Chine au sujet des quantités massives de drogue, en particulier le Fentanyl, envoyées aux États-Unis - mais en vain", a-t-il écrit.

Il a également affirmé que les responsables chinois lui avaient assuré qu'ils prendraient des mesures en exécutant les trafiquants de drogue impliqués dans ce commerce, mais "n'ont jamais donné suite".