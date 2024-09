Trump attise la controverse : La Maison Blanche dénonce ses propos "abjects" sur les électeurs juifs

Dans une escalade soudaine de tensions politiques, la Maison Blanche a vivement réagi aux déclarations controversées de l'ancien président Donald Trump concernant les électeurs juifs américains. Ces propos, jugés incendiaires, ont provoqué une onde de choc dans le paysage politique déjà tendu des États-Unis.

Hier, Trump a déclaré à deux reprises que les Juifs américains seraient une cause majeure de sa défaite électorale si un plus grand nombre d'entre eux ne votait pas pour lui en novembre. Cette affirmation a immédiatement suscité l'indignation de l'administration Biden. Andrew Bates, porte-parole de la Maison Blanche, n'a pas mâché ses mots dans sa réponse : "Il est abject de véhiculer des stéréotypes dangereux ou de s'engager dans la recherche de boucs émissaires à tout moment - et encore plus maintenant, alors que tous les dirigeants ont l'obligation de lutter contre la montée tragique de l'antisémitisme dans le monde."

Bates a poursuivi en condamnant ce qu'il considère comme une tentative de division : "Déchirer le pays et dresser les communautés les unes contre les autres - par petitesse, peur et égoïsme - est à l'opposé de ce que le peuple américain mérite."

La réponse de la Maison Blanche ne s'est pas limitée à la critique. Bates a tenu à réaffirmer l'engagement de l'administration Biden dans la lutte contre l'antisémitisme : "Le président Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et toute l'administration s'unissent pour s'assurer que la haine n'a pas de refuge, et mettent en œuvre la première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme." Cette confrontation survient dans un contexte de tensions accrues aux États-Unis et dans le monde, où l'antisémitisme connaît une recrudescence inquiétante.