Trump condamné en appel à verser 5 millions de dollars à E. Jean Caroll pour agression sexuelle et diffamation

La cour d'appel de New York a confirmé dans la nuit de lundi à mardi le verdict condamnant Donald Trump à verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts à La journaliste et auteure E. Jean Carroll. Cette décision unanime maintient le jugement initial qui avait reconnu l'ancien président coupable d'agression sexuelle et de diffamation.

Les magistrats ont souligné que les preuves présentées lors du procès, notamment des éléments vidéo, attestaient d'un "comportement répété" corroborant les accusations de E. Jean Carroll concernant des faits survenus à Manhattan en 1996.

Cette sanction s'ajoute à une précédente condamnation prononcée en janvier 2024, obligeant Trump à verser 83,3 millions de dollars à la plaignante pour diffamation. Cette dernière condamnation faisait suite à ses déclarations de 2019, où il avait notamment affirmé que la journaliste n'était "pas son genre" et l'avait accusée d'avoir inventé l'histoire pour promouvoir son livre.

Le camp Trump a vivement réagi, dénonçant par la voix de son porte-parole une "instrumentalisation politique du système judiciaire" et un "procès financé par les démocrates". De son côté, Me Roberta Kaplan, avocate de E. Jean Carroll, s'est félicitée de la décision. La possibilité d'un recours devant la Cour suprême reste en suspens.