Trump désigne Kash Patel comme prochain directeur du FBI

Donald Trump a annoncé samedi la nomination de Kash Patel au poste de directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI). Cette désignation, révélée sur le réseau social Truth Social, place un fidèle allié de l'ancien président à la tête de la principale agence fédérale d'investigation des États-Unis. "Kash est un brillant avocat, enquêteur et combattant 'America First' qui a consacré sa carrière à exposer la corruption, à défendre la justice et à protéger le peuple américain", a déclaré Trump dans son message. L'ancien président a notamment souligné le rôle crucial de Patel dans la remise en question de l'enquête sur l'ingérence russe, qu'il qualifie de "canular".

Ancien défenseur public, Patel a gravi les échelons sous l'administration Trump, occupant successivement les postes de directeur principal du contre-terrorisme au Conseil de sécurité nationale, de directeur adjoint du renseignement national et de chef de cabinet au Département de la Défense.

Cette nomination avait déjà été envisagée en fin de mandat Trump, mais s'était heurtée à une forte opposition, notamment celle du ministre de la Justice William Barr et de la directrice de la CIA Gina Haspel, qui avait menacé de démissionner si Patel était nommé.

Patel s'est fait remarquer par ses positions controversées, appelant notamment au remplacement des fonctionnaires "anti-démocratiques" des services de renseignement et de police par des "patriotes". Selon Trump, sous la supervision de la future ministre de la Justice Pam Bondi, Patel aura pour mission de "mettre fin à l'épidémie croissante de criminalité en Amérique, démanteler les gangs criminels de migrants et arrêter le fléau du trafic d'êtres humains et de drogue à la frontière".