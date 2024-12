Trump désigné "Personnalité de l'année" par Time pour la deuxième fois

Le magazine Time a désigné Donald Trump "Personnalité de l'année 2024", lui décernant cette distinction pour la seconde fois après 2016. Cette annonce intervient alors que l'ancien président est en pleine campagne pour reconquérir la Maison Blanche. "La renaissance politique de Trump est sans précédent dans l'histoire américaine. Son premier mandat s'est terminé dans la disgrâce, avec ses tentatives de renverser les résultats de l'élection de 2020 culminant dans l'attaque du Capitole", souligne le magazine dans son article de présentation.

L'ancien président a surmonté de nombreux obstacles cette année, comme le rappelle Time : "Il a passé six semaines pendant la campagne électorale dans un tribunal de New York, devenant le premier ancien président à être reconnu coupable d'un crime - un fait qui n'a guère entamé son soutien". Le magazine évoque également un incident dramatique survenu lors d'un rassemblement en Pennsylvanie : "Une balle d'assassin a manqué son crâne de moins d'un pouce en juillet à Butler".

Pour justifier ce choix, Time met en avant les succès électoraux de Trump : "Au cours des quatre mois suivants, il a battu non pas un mais deux adversaires démocrates, remporté les sept États pivots et est devenu le premier républicain à gagner le vote populaire en 20 ans. Il a réaligné la politique américaine, remodelant le Parti républicain et laissant les démocrates s'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné".

Trump l'a emporté face à une liste prestigieuse de finalistes incluant la vice-présidente Kamala Harris, la princesse de Galles Kate Middleton, Elon Musk, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, la veuve d'Alexeï Navalny Yulia Navalnaya, le PDG de Meta Mark Zuckerberg, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, le podcasteur Joe Rogan et la première femme présidente du Mexique Claudia Sheinbaum.