Trump devance Harris d'un point dans un nouveau sondage à deux jours du débat présidentiel

À l'approche de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024, un nouveau sondage du New York Times et de Siena College vient bousculer les pronostics. À seulement deux jours du débat présidentiel, l'enquête place l'ancien président Donald Trump en tête face à la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la succession de Joe Biden. L'enquête, considérée comme l'une des plus fiables aux États-Unis, montre Trump avec une avance d'un point (48% contre 47%) sur Harris au niveau national. Ce résultat marque un changement de tendance, Harris ayant mené dans la plupart des sondages de qualité au cours du mois dernier. Bien que l'avance de Trump se situe dans la marge d'erreur de 3%, elle pourrait indiquer un revirement dans la course présidentielle.

Le sondage révèle également que 28% des électeurs estiment avoir besoin d'en savoir plus sur Harris, contre seulement 9% pour Trump. Le débat à venir pourrait donc être une opportunité cruciale pour la vice-présidente de se présenter aux électeurs américains.

Sur les questions économiques, Trump bénéficie d'une confiance plus élevée (55% contre 42% pour Harris), une tendance confirmée par un sondage CBS. Trump est également préféré sur la question de l'immigration. En revanche, Harris est plus appréciée sur les questions d'avortement (54% contre 39%) et de préservation de la démocratie.

Un point préoccupant pour Harris est que 60% des électeurs souhaitent un changement significatif par rapport à la présidence Biden, mais seulement 25% pensent qu'elle représente ce changement, contre 53% pour Trump. De plus, 47% des électeurs considèrent Harris comme "trop libérale", tandis que 32% jugent Trump "trop conservateur".

Selon le sondage, Harris maintient un avantage significatif parmi les femmes et les jeunes électeurs, mais peine à creuser l'écart au sein de la population latino-américaine. Dans les États clés, le New York Times indique que Harris mène de peu dans trois États (Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie), tandis que les deux candidats sont au coude-à-coude dans quatre autres (Nevada, Géorgie, Caroline du Nord et Arizona).