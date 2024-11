Trump confie à Musk la réforme de son administration, Hegseth nommé Secrétaire à la Défense

Donald Trump a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi une nouvelle série de nominations pour son futur gouvernement. Pete Hegseth, analyste de Fox News, devient Secrétaire à la Défense, tandis qu'Elon Musk et Vivek Ramaswamy dirigeront ensemble un nouveau département dédié à l'efficacité gouvernementale. Musk et Ramaswamy "ouvriront la voie pour que mon administration démantèle la bureaucratie gouvernementale, réduise la réglementation excessive, élimine les dépenses inutiles et reconstruise les agences fédérales", a déclaré Trump dans un communiqué.

Les postes de Musk et Ramaswamy seront non officiels, permettant au PDG de Tesla de conserver la direction de ses entreprises, notamment Tesla, X et SpaceX. Ce nouveau département collaborera avec la Maison Blanche et le Bureau de la gestion et du budget pour "impulser des réformes structurelles à grande échelle et créer une approche entrepreneuriale", selon Trump. La mission devrait s'achever le 4 juillet 2026.

Lors d'un meeting en octobre, Musk avait affirmé qu'il était possible de réduire le budget fédéral "d'au moins 2 billions de dollars". "Votre argent est gaspillé et le département de l'efficacité gouvernementale va y remédier. Nous allons retirer le gouvernement de vos vies et le sortir de vos poches", avait-il déclaré.

Pete Hegseth, vétéran décoré de deux Bronze Stars pour son service en Afghanistan et en Irak, prendra la tête du Pentagone. John Ratcliffe, ancien directeur du renseignement national, est nommé à la tête de la CIA.

Steven Witkoff, magnat de l'immobilier floridien et ami personnel de Trump, devient émissaire spécial pour le Moyen-Orient, malgré son absence d'expérience diplomatique. "Steve sera une voix intransigeante pour la paix et nous rendra tous fiers", a indiqué Trump.

Mike Huckabee, ancien gouverneur de l'Arkansas, est nommé ambassadeur en Israël. Le sénateur Marco Rubio, 53 ans, connu pour ses positions fermes en politique étrangère notamment envers la Chine, l'Iran et Cuba, devrait être nommé Secrétaire d'État selon le New York Times.