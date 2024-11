Trump écarte Haley et Pompeo de sa future administration

Donald Trump a annoncé qu'il n'inclurait ni Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU, ni Mike Pompeo, ex-secrétaire d'État, dans sa future administration. Cette déclaration, publiée sur TruthSocial, met fin aux spéculations concernant la composition de son cabinet potentiel : "Je n'inviterai ni Haley ni Pompeo à rejoindre l'administration en cours de formation. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec eux et je les remercie pour leur service à notre nation."

Selon Politico, des sources proches du dossier révèlent que Pompeo avait fait des "efforts concertés" pour obtenir le poste de secrétaire à la Défense. Ces tentatives se sont heurtées à une forte opposition de l'entourage de Trump, notamment de son fils Donald Jr. et du commentateur politique Tucker Carlson. "Il s'est brûlé les ailes avec Mike et Haley par le passé", confie une source, ajoutant que les positions de Pompeo en politique étrangère "ne correspondent pas à celles du président."

Nikki Haley a réagi sur X : "J'ai été fière de travailler avec le président Trump et de défendre les États-Unis à l'ONU. Je lui souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui servent, beaucoup de succès alors que nous avançons vers une Amérique plus forte et plus sûre pour les quatre années à venir."

Cette décision intervient après une période de tensions, particulièrement avec Haley qui s'était présentée contre Trump aux primaires républicaines. Elle avait notamment déclaré : "Les républicains savent quel désastre Trump a été et continuera d'être, ils ont simplement peur de dire la vérité." Malgré ces critiques, elle s'était finalement ralliée à sa candidature après son retrait de la course.

Les deux personnalités écartées sont connues pour leur soutien marqué à Israël. Pompeo, chrétien évangélique, avait écrit dans son autobiographie être "déterminé à maintenir Israël plus fort que jamais", tandis que Haley avait servi de "bouclier" à Israël aux Nations Unies pendant son mandat.