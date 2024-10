Trump en visite surprise sur la tombe du Rabbi de Loubavitch à New York

L'ancien président américain Donald Trump a effectué lundi une visite surprise à la tombe du Rabbi de Loubavitch à New York, en signe de solidarité avec Israël et la communauté juive américaine. Cette visite coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre. À l'Ohel, lieu de repos du Rabbi de Loubavitch dans le Queens, Trump a été photographié portant une kippa noire et déposant une note manuscrite sur la tombe. L'ancien président, qui cherche à retourner à la Maison Blanche en novembre, a également été vu aux côtés du commentateur conservateur Ben Shapiro, tenant une photo de l'otage Idan Alexander, un citoyen américano-israélien.

Karoline Leavitt, secrétaire de presse nationale de la campagne de Trump, a déclaré : "Les horreurs du 7 octobre ne se seraient jamais produites si Trump était encore à la Maison Blanche." Elle a ajouté que la réélection de Trump est "essentielle pour les Américains et les Israéliens" pour mettre fin à la violence causée par un "régime iranien plus puissant, énergisé et plus riche" qu'elle attribue aux "politiques faibles de l'administration Biden-Harris".

Trump était accompagné de survivants de l'Holocauste, de proches d'otages actuellement détenus à Gaza et d'étudiants de divers campus américains. L'ancien président avait gardé la visite privée, n'autorisant aucune couverture médiatique, mais aurait choisi le 7 octobre pour exprimer sa solidarité avec Israël et les communautés juives du monde entier.

La sécurité sur le site était renforcée, les agents des services secrets ayant sécurisé la zone plusieurs jours à l'avance. La visite a été organisée par l'ancien ambassadeur américain en Israël, David Friedman, qui a maintenu une relation étroite avec Trump depuis son départ de ses fonctions.

Cette visite intervient deux semaines après que le président argentin Javier Milei et le Premier ministre albanais Edi Rama se sont également rendus sur la tombe du Rabbi. Milei, connu pour ses liens étroits avec la communauté juive, a attribué sa victoire électorale à une prière qu'il a faite sur le site peu avant.

Sara Netanyahu, épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahu, s'est également récemment rendue sur la tombe, accompagnée des familles d'otages.

Le Rabbi de Loubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, est une figure vénérée dont la tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les Juifs et les non-Juifs. Le rabbin Mendy Kotlarsky, haut responsable du réseau mondial de sensibilisation de Chabad, a déclaré : "Le Rabbi accueillait des gens de tous horizons, juifs et non-juifs, de gauche et de droite, et sa tombe continue d'attirer des gens du monde entier."