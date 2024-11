Trump envisage de nommer Marco Rubio comme Secrétaire d'État américain

Selon les informations du New York Times publiées lundi, citant trois sources proches du dossier, Donald Trump envisage de nommer le sénateur Marco Rubio (R-FL) au poste de Secrétaire d'État dans sa future administration. Cette nomination potentielle intervient dans un contexte de remaniement majeur de l'équipe diplomatique américaine.

Rubio s'est distingué par son soutien indéfectible à Israël, déclarant en novembre dernier que l'État hébreu devait "détruire chaque élément du Hamas" face aux militants de l'organisation anti-israélienne Code Pink. En 2020, il a co-parrainé une législation prévoyant une aide annuelle de 3,3 milliards de dollars à Israël, codifiant ainsi le mémorandum d'entente de 2016 entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahu, garantissant 38 milliards de dollars d'assistance sécuritaire sur dix ans.

Ancien candidat à l'investiture républicaine en 2016 contre Trump, Rubio s'était retiré de la course après sa défaite dans son propre État. Il a depuis apporté son soutien à Trump pour l'élection de 2024.

Cette annonce survient alors que Trump aurait sollicité le représentant Mike Waltz (R-FL) pour le poste de conseiller à la sécurité nationale. Le président élu a également officiellement nommé la représentante Elise Stefanik (R-NY) comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies.

"Je suis honoré de nommer la présidente Elise Stefanik au poste d'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies", a déclaré Trump dans un communiqué. "Elise est une combattante intelligente et forte pour l'Amérique d'abord. Diplômée avec mention de l'université Harvard, elle a été la plus jeune femme jamais élue au Congrès et occupe le rang le plus élevé en tant que présidente de la Conférence républicaine de la Chambre. Elle a dirigé la lutte contre l'antisémitisme sur les campus universitaires."