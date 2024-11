Trump envisage un ancien dirigeant d'Uber et des membres du Congrès pour diriger les Transports

L'équipe de transition de Trump examine plusieurs profils pour diriger le département américain des Transports (DOT), un poste stratégique doté d'un budget annuel d'environ 110 milliards de dollars, selon huit sources citées par Reuters.

. ancien cadre d'Uber et donateur de Trump qui connaît personnellement Elon Musk, serait en tête de liste. Michael est d'ailleurs investisseur dans SpaceX, l'entreprise spatiale de Musk, selon son site web. Des dirigeants de la tech soutenant Trump plaident en sa faveur.

Parmi les autres candidats figurent Sam Graves, représentant du Missouri et président de la Commission des transports et des infrastructures de la Chambre, Garret Graves, représentant républicain sortant de Louisiane, et Sean Duffy, ancien représentant du Wisconsin devenu présentateur sur Fox News.

Le choix final pourrait être influencé par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et l'un des plus importants soutiens de Trump. Selon les registres fédéraux, Musk a contribué à hauteur d'au moins 119 millions de dollars à un groupe de dépenses pro-Trump.

Le département des Transports supervise notamment la réglementation des pipelines, des chemins de fer, des automobiles, des camions et des systèmes de transit. Il fixe également les normes de consommation de carburant et régule l'aviation via la Federal Aviation Administration.

"Le choix sera annoncé une fois qu'il sera finalisé", a déclaré Karoline Leavitt, porte-parole de la transition Trump, refusant de commenter les candidatures.

Michael avait quitté Uber en 2017 suite à une enquête sur la culture d'entreprise menée par l'ancien procureur général Eric Holder. Depuis, il a créé une société d'investissement et conseille des fonds spéculatifs axés sur la technologie.