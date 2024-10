Trump exhorte Israël à le soutenir, critiquant le manque de "réciprocité" de la communauté juive

À l'occasion du premier anniversaire des attaques du Hamas contre Israël, l'ancien président Donald Trump a fait des déclarations lors d'une interview accordée à la radio conservatrice de Hugh Hewitt. Ses propos mêlent critiques envers la communauté juive et commentaires sur la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient.

Trump a d'abord affirmé qu'Israël devait "être intelligent" concernant son soutien, déplorant un manque de réciprocité de la part de la communauté juive malgré ses actions pro-israéliennes durant son mandat. "J'ai fait plus pour Israël que quiconque. J'ai fait plus pour le peuple juif que quiconque. Et ce n'est pas réciproque, comme on dit," a-t-il déclaré, faisant référence à ses décisions telles que le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem et la reconnaissance du territoire du Golan.

Ces propos s'inscrivent dans la continuité des critiques de Trump envers les électeurs juifs qui ne le soutiennent pas. Il a récemment suggéré que les Juifs qui votent pour les démocrates devraient "se faire examiner la tête", allant jusqu'à impliquer qu'ils seraient en partie responsables s'il perdait l'élection de novembre.

Concernant le conflit actuel, Trump s'est montré confiant quant à la capacité d'Israël à se remettre de la guerre contre le Hamas. Il a également exprimé son soutien à une éventuelle riposte israélienne contre l'Iran, suite à la récente attaque de missiles iraniens. "Ils ont le droit d'attaquer, et personne ne sera contrarié s'ils le font, parce qu'ils y ont droit," a-t-il affirmé.