Trump nomme Steven Witkoff comme émissaire spécial au Moyen-Orient

Donald Trump a annoncé mardi la nomination de Steven Witkoff au poste d'émissaire spécial pour le Moyen-Orient. Ce promoteur immobilier, qui a bâti sa fortune dans le développement de propriétés à New York et à travers les États-Unis, rejoint ainsi la future administration Trump en formation.

"Steve est un leader hautement respecté dans les domaines des affaires et de la philanthropie, qui a su renforcer et rendre plus prospère chaque projet et communauté dans lesquels il s'est impliqué. Steve sera une voix inlassable pour la PAIX et nous rendra tous fiers", a déclaré Trump dans un communiqué.

Né dans le Bronx et élevé à Baldwin Harbor, New York, au sein d'une famille juive, Witkoff était présent aux côtés de Trump lors de la seconde tentative présumée d'assassinat contre ce dernier en septembre au Trump International Golf Club de West Palm Beach, en Floride.

Fondateur du Witkoff Group en 1997, l'homme d'affaires a supervisé le financement, le repositionnement et la construction de plus de 70 propriétés dans les principaux quartiers d'affaires américains et à l'étranger. Son groupe dispose de bureaux à New York, Los Angeles et Miami.

Cette nomination s'inscrit dans une série d'annonces majeures concernant la future administration Trump. Le président élu a également nommé Mike Huckabee comme nouvel ambassadeur en Israël, tandis que le représentant Mike Waltz est pressenti pour le poste de conseiller à la sécurité nationale. Selon plusieurs sources, le sénateur Marco Rubio serait quant à lui en lice pour devenir Secrétaire d'État.

Witkoff, qui avait précédemment été nommé coprésident du comité d'inauguration de Trump aux côtés de l'ancienne sénatrice de Géorgie Kelly Loeffler, apporte à ce poste stratégique son expérience des affaires et sa connaissance approfondie du secteur immobilier.