Trump propose l'ambassade à l'ONU à une fervente défenseuse d'Israël

Donald Trump a proposé le poste d'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies à la représentante républicaine Elise Stefanik, selon deux sources proches du dossier citées par CNN. Cette nomination potentielle intervient alors que la parlementaire de New York s'est imposée comme une alliée indéfectible de l'ancien président et une ardente défenseuse d'Israël.

Stefanik, qui avait déjà été pressentie comme colistière de Trump avant que ce dernier ne choisisse JD Vance, s'est particulièrement fait remarquer lors d'une audition de la Commission de l'éducation de la Chambre des représentants sur l'antisémitisme dans les universités. Elle y avait interpellé les présidents d'universités sur leur refus de reconnaître que les appels au génocide des Juifs violaient les règlements de leurs établissements.

En mai dernier, la représentante républicaine s'était rendue en Israël où elle avait pris la parole à la Knesset. Dans son discours, elle avait vivement critiqué la politique du président Joe Biden concernant Israël et la guerre à Gaza.

Cette nomination s'inscrit dans un contexte où Trump cherche à consolider son équipe diplomatique avant son investiture prévue le 20 janvier. Le poste d'ambassadeur à l'ONU revêt une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par les tensions au Moyen-Orient et les débats à l'Assemblée générale sur le conflit israélo-palestinien.

Si sa nomination est confirmée, Stefanik succéderait à Linda Thomas-Greenfield, l'actuelle ambassadrice nommée par Biden. La représentante de New York apporterait à ce poste sa réputation de critique acerbe de l'administration Biden et sa position ferme sur les questions de politique étrangère, particulièrement concernant le soutien à Israël et la lutte contre l'antisémitisme.