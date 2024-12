Trump reçoit Sarah Netanyahou dans son club de golf en Floride

Donald Trump a dîné dimanche soir avec Sarah Netanyahou au Trump International Golf Course en Floride, comme l'a révélé Margo Martin, directrice adjointe de la communication du président élu, dans un message publié sur X (anciennement Twitter). Dans un post Instagram publié après la rencontre, Sarah Netanyahu a détaillé le contenu de leurs échanges : "J'ai évoqué auprès du président l'immense souffrance endurée par notre pays depuis le 7 octobre et l'inhumanité des terroristes du Hamas, qui détiennent nos citoyens enlevés dans des conditions difficiles. J'ai souligné l'urgence d'agir pour leur libération et leur retour rapide."

Cette rencontre intervient alors que l'épouse du Premier ministre israélien s'est rendue à Miami la semaine dernière pour un séjour prévu de 20 jours. Elle rend visite à son fils Yaïr, installé dans la ville depuis mars 2023, et devrait rentrer en Israël mi-décembre.

Son absence coïncidera avec le témoignage de Benjamin Netanyahou dans son procès pénal, prévu la semaine prochaine. La procureure générale Gali Baharav-Miara a confirmé dimanche qu'il n'existait "aucune raison légale" de déclarer le Premier ministre inapte à exercer ses fonctions pendant sa déposition.

Les relations entre Netanyahou et Trump semblent au beau fixe. Après la victoire du républicain aux élections du 5 novembre, le Premier ministre israélien l'avait qualifiée de "plus grand retour de l'histoire !" Il avait également indiqué avoir eu plusieurs conversations avec le président élu, soulignant leur alignement sur diverses questions importantes pour Israël.