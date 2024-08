Trump : "Si j'étais président, l'Iran n'oserait pas attaquer"

Dans une interview chaotique avec Elon Musk sur X, Donald Trump a abordé de nombreux sujets d'actualité, tentant de se repositionner comme favori face à la récente montée en puissance de Kamala Harris dans les sondages. Trump a évoqué la tentative d'assassinat dont il a été victime lors d'un rassemblement en Pennsylvanie mi-juillet : "Je ne savais pas que j'avais autant de sang. Les médecins m'ont expliqué plus tard que l'oreille est une zone très vascularisée, ce qui explique le saignement important lorsqu'elle est touchée."

Concernant l'immigration illégale, Trump a déclaré : "Nous avons eu des cas où de nombreuses personnes entrent avec des maladies contagieuses. [...] Maintenant, ils disent aussi qu'ils ont fait du bon travail à la frontière. Nous avons eu les pires chiffres de l'histoire du monde, pas de notre pays." Il a lié la situation à la frontière sud aux attaques du 7 octobre : "Des immigrants illégaux viennent d'Asie et du Moyen-Orient. Certains viennent même de pays qui ont horriblement attaqué Israël le 7 octobre."

Trump a également critiqué le changement de candidat des Démocrates de Biden à Harris : "Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir un Démocrate. Nous ne pouvons pas l'avoir elle. Elle est incompétente. Elle est aussi mauvaise que Biden d'une manière différente." "Peu importe ce qu'on en pense, c'était un véritable coup d'État. Ils ont renversé un président des États-Unis en exercice. Biden ne voulait pas quitter son poste, mais ils lui ont donné un ultimatum : partir de son plein gré ou être forcé de le faire", a-t-il ajouté.

Sur la situation au Moyen-Orient, Trump a déclaré : "Regardez la situation en Israël. Tout le monde s'attend à une attaque de l'Iran. Mais si j'étais président, l'Iran n'oserait pas attaquer, croyez-moi. Quand j'étais au pouvoir, et je le dis avec respect, nous aurions pu avoir de meilleures relations avec l'Iran." Concernant le discours de Netanyahou au Congrès et l'absence de Harris, Trump a commenté : "Je pense que c'est très irrespectueux. Et je dis, si vous êtes juif ou si vous croyez en Israël, si vous êtes une personne très pro-Israël, si vous votez pour elle, c'est pire que Biden."

Enfin, Trump a critiqué le choix de Tim Walz comme colistier de Harris : "Beaucoup de gens pensaient qu'elle choisirait en quelque sorte l'opposé, mais elle a choisi une personne radicale de gauche anti-Israël, mais elle est bien pire, dit-on, que Bernie Sanders. Si nous l'avons comme présidente, si nous avons un Démocrate en ce moment comme président, je ne pense pas que notre pays puisse survivre."