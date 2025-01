Trump signe un décret pour lutter contre l'antisémitisme sur les campus américains

Le président Donald Trump a signé mercredi un décret exécutif visant à lutter contre l'antisémitisme, particulièrement sur les campus universitaires américains où les incidents se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Selon ce décret, tous les dirigeants des départements et agences fédérales devront examiner et rapporter à la Maison Blanche, dans un délai de 60 jours, l'ensemble des outils juridiques civils et pénaux disponibles pour combattre l'antisémitisme. Le texte exige également une action immédiate du Département de la Justice pour "maintenir l'ordre, réprimer le vandalisme et l'intimidation pro-Hamas, et enquêter sur le racisme anti-juif dans les universités anti-américaines".

Dans une fiche d'information accompagnant le décret, la Maison Blanche souligne : "Immédiatement après les attaques terroristes djihadistes contre le peuple d'Israël le 7 octobre 2023, des étrangers pro-Hamas et des radicaux de gauche ont lancé une campagne d'intimidation, de vandalisme et de violence sur les campus et dans les rues d'Amérique."

Le document poursuit : "Célébrant les viols de masse, les enlèvements et les meurtres perpétrés par le Hamas, ils ont physiquement empêché des Américains juifs d'assister aux cours universitaires, bloqué l'accès aux synagogues, agressé des fidèles et vandalisé des monuments américains."

Trump critique ouvertement l'administration Biden, l'accusant d'avoir "fermé les yeux sur cette attaque coordonnée contre l'ordre public" et de "simplement refuser de protéger les droits civils des Américains juifs, en particulier les étudiants". Il cite un rapport de décembre 2024 de la Chambre des représentants qualifiant "d'stupéfiante" la défaillance des agences fédérales.

Le président a averti : "À tous les résidents étrangers qui ont participé aux manifestations pro-djihadistes, nous vous prévenons : en 2025, nous vous retrouverons et nous vous expulserons. J'annulerai également rapidement les visas étudiants de tous les sympathisants du Hamas sur les campus universitaires, qui ont été infestés par le radicalisme comme jamais auparavant."