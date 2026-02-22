Tucker Carlson présente ses excuses au président Isaac Herzog

Le commentateur américain Tucker Carlson a publiquement présenté ses excuses au président israélien Isaac Herzog pour avoir affirmé à tort que celui-ci s’était rendu sur l’île du délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

La déclaration initiale avait été formulée lors d’une interview diffusée vendredi avec l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee. Carlson s’appuyait sur un courriel datant de 2014, récemment rendu public par le ministère américain de la Justice, dans lequel Epstein aurait évoqué la présence supposée d’Herzog et de l’ancien Premier ministre Ehud Barak à une réception organisée sur son île.

Dans une vidéo de deux minutes publiée sur la plateforme X, Carlson a expliqué avoir reçu une lettre détaillée du bureau du président israélien démentant catégoriquement toute relation avec Epstein. Selon ce courrier, les deux hommes « ne se connaissaient pas, n’ont jamais échangé de courriels, ne se sont jamais trouvés dans la même pièce et n’ont entretenu aucune relation d’aucune sorte ».

Carlson a reconnu la gravité de ses propos, affirmant vouloir « prendre la situation très au sérieux ». « Il n’y a rien de pire que de porter atteinte à la réputation d’un homme innocent », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je suis désolé d’avoir laissé entendre que je savais quelque chose que je ne savais pas. Je ne sais pas si Isaac Herzog s’est rendu sur cette île et je ne voulais pas suggérer que je le savais. »

Plus tôt cette année, une journaliste britannique avait publié ce qu’elle présentait comme une photo montrant Herzog aux côtés d’Epstein. L’image s’est révélée être une image truquée par intelligence artificielle. La journaliste a depuis supprimé la publication et présenté ses excuses.