Un ancien militaire américain inculpé pour tentative de ralliement au Hezbollah

Un grand jury a inculpé Jack Danaher Molloy, 24 ans, ancien militaire américain, pour tentative de soutien au Hezbollah et faux témoignage auprès du FBI, a annoncé jeudi le département américain de la Justice. Originaire de Pennsylvanie, le suspect avait voyagé au Liban et en Syrie en 2024 dans le but de rejoindre le groupe militant libanais, désigné comme "organisation terroriste étrangère" par les États-Unis.

Selon le département de la Justice, Molloy est rentré aux États-Unis fin 2024 tout en poursuivant ses tentatives de ralliement au Hezbollah. Les enquêteurs ont également relevé qu'il avait promu la haine et la violence contre les Juifs sur les réseaux sociaux. Son passage dans l'armée américaine avait été bref, servant comme soldat d'active de mi-mars à fin avril 2019.

Lors de son interrogatoire par le FBI à son retour aux États-Unis fin 2024, Molloy aurait menti sur ses intentions de rejoindre le Hezbollah. Il a été arrêté le 6 décembre à Chicago. "S'il est reconnu coupable, Molloy encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour l'accusation de soutien matériel. Pour les accusations de faux témoignage, il risque une peine maximale de huit ans de prison, une amende de 250 000 dollars, ou les deux", précise le communiqué du département de la Justice.