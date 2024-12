Un ancien responsable syrien inculpé aux États-Unis pour actes de torture

Un tribunal fédéral américain a inculpé pour torture Samir Othman Sheikh, ancien directeur de la prison d'Adra à Damas et ex-gouverneur de la province de Deir Ezzor, rapporte Sky News ce vendredi.

L'homme de 72 ans, qui avait fui la Syrie pour les États-Unis en 2020, a été arrêté en juillet 2024 à Los Angeles. Les autorités lui reprochent d'avoir dissimulé son passé pour obtenir un titre de séjour et demander la citoyenneté américaine.

Selon l'acte d'accusation, Sheikh, qui dirigeait la prison entre 2005 et 2008, aurait infligé ou ordonné d'infliger "de graves douleurs physiques et mentales" aux détenus. Les procureurs évoquent notamment l'existence d'une "aile spéciale" où les prisonniers étaient soumis à des sévices, incluant des suspensions au plafond et l'usage de la "chaise allemande", un instrument de torture provoquant l'étirement des membres.

"L'accusé aurait torturé des opposants politiques et d'autres détenus dans le but de réprimer toute opposition au régime de Bachar al-Assad", a déclaré Nicole Argentieri, haute responsable du département américain de la Justice.

Si la justice le reconnaît coupable, l'ancien directeur de prison encourt plusieurs décennies de réclusion.