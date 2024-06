Un député républicain demande à l'administration Biden de fermer la jetée d'aide à Gaza

Mike Rogers, éminent député républicain et président de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants, a adressé une lettre à l'administration Biden. Il a exhorté le gouvernement à mettre fin à son opération d'aide humanitaire via un quai flottant au large de Gaza, la qualifiant d'"inefficace, risquée et coûteuse". Cette missive, envoyée aux hauts responsables de la sécurité nationale et de la défense, marque une escalade dans l'opposition du député à ce projet. Bien qu'il a précédemment exprimé son désaccord, c'est la première fois qu'il formalise sa position par écrit.

United States Congress/Wikipedia

Le président de la commission souligne le faible rendement de l'opération, citant des chiffres précis sur la quantité d'aide acheminée. Il met également en avant les risques encourus par le personnel militaire, mentionnant des blessures subies par des soldats américains. Selon des données récentes, une grande partie de l'aide livrée reste en attente de distribution sur la côte gazaouie, le Programme alimentaire mondial ayant suspendu ses livraisons pour des raisons de sécurité. L'opération, qui mobilise environ un millier de militaires américains, est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars pour ses premiers mois de fonctionnement. Face à ces constats, le législateur presse l'administration de cesser immédiatement cette opération qu'il juge infructueuse. Il recommande d'envisager d'autres moyens d'acheminement de l'aide humanitaire, par voie terrestre ou aérienne.