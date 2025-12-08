Un élu new-yorkais recadre le pape Léon XIV : "La solution à deux États ignore la réalité historique"

Le conseiller municipal de New York Jim Gennaro a vivement réagi aux récents propos du pape Léon XIV, qui avait appelé depuis Istanbul à une solution à deux États comme seule voie vers une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Catholique pratiquant et élu d’un district comptant de nombreuses institutions catholiques, Gennaro a salué « l’aspiration morale » du souverain pontife, tout en estimant que son appel néglige « des décennies de refus palestinien ».

Selon lui, l’histoire récente démontre qu’Israël « a multiplié les gestes de paix », citant notamment Camp David en 2000 et Annapolis en 2007, tandis que le leadership palestinien « a rejeté chaque proposition », porté par une vision affirmant que la terre « du fleuve à la mer » leur revient exclusivement. Accepter un État palestinien, affirme-t-il, impliquerait de reconnaître l’existence d’Israël — « ce que les dirigeants palestiniens ne feront jamais ».

Gennaro a rappelé que le retrait unilatéral d’Israël de Gaza, loin de conduire à une coexistence pacifique, avait permis au Hamas d’y établir une base d’attaques, culminant dans les massacres du 7 octobre. Il juge que le pape risque, par naïveté, de « brouiller la réalité » : « Le problème n’est pas l’absence d’un accord, mais l’absence d’intention palestinienne de coexister. »

L’élu souligne que la coexistence judéo-musulmane existe déjà « uniquement en Israël », où les citoyens arabes participent pleinement à la société. Il appelle donc le pape Léon XIV à user de son autorité morale pour encourager « la reconnaissance du droit d’Israël à exister », condition selon lui indispensable à toute paix durable.