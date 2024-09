Un étudiant juif agressé après avoir révélé sa religion à l'Université du Michigan

Le 15 septembre 2024, un étudiant juif de 19 ans aurait été victime d'une agression à caractère antisémite, actuellement sous enquête par la police d'Ann Arbor.

Selon le rapport de police, le jeune homme a déclaré qu'un groupe d'hommes inconnus l'a entendu mentionner qu'il était juif. Lorsqu'ils lui ont demandé confirmation, et qu'il a répondu par l'affirmative, il aurait été jeté au sol, frappé à coups de pied et même craché dessus. L'agression a eu lieu vers 00h45 près du Centre de ressources juives de la rue Hill, à proximité immédiate du campus. La victime a subi des blessures légères, mais n'a pas nécessité d'hospitalisation et les suspects ont pris la fuite à pied relaye le Washigton Examiner.

Le chef de la police d'Ann Arbor, Andre Anderson, a fermement condamné cet acte : "Il n'y a pas de place pour la haine ou l'intimidation ethnique dans notre ville. Notre département s'oppose à l'antisémitisme et à tous les crimes motivés par des préjugés. Nous nous engageons à enquêter vigoureusement sur cet incident et à poursuivre agressivement les responsables."

Le Département de l'Éducation américain a récemment enquêté sur l'Université du Michigan pour des violations du Titre VI de la Loi sur les droits civils de 1964. L'enquête a révélé que l'université n'avait pas correctement traité de nombreux incidents antisémites signalés. Sur 75 plaintes examinées, peu avaient fait l'objet d'une enquête approfondie par l'université.