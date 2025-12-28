Un membre du comité d’investiture de Zohran mamdani s'est réjoui de l’arrachage d’affiches d’otages israéliens

La composition du comité d’investiture du futur maire de New York, Zohran Mamdani, suscite une nouvelle polémique. Selon le New York Post, l’un de ses derniers membres nommés, Alvaro Lopez, militant des Socialistes démocrates d'Amérique, avait publiquement salué des personnes arrachant des affiches d’otages israéliens, peu après les attaques terroristes du 7 octobre.

Dans un message publié à l’époque sur X et depuis supprimé, Alvaro Lopez avait réagi à une vidéo montrant deux femmes arrachant des affiches appelant à la libération d’otages détenus par des terroristes du Hamas. "Tout ce que je vois, ce sont des héroïnes", avait-il écrit. Interrogé par le New York Post, Lopez a affirmé ne pas se souvenir de ce message, évoquant une période "chaotique", et suggérant qu’il faisait peut-être référence aux personnes figurant sur les affiches, sans convaincre ses détracteurs.

Ce n’est pas la seule publication controversée attribuée à Alvaro Lopez. Peu après le massacre du 7 octobre, il avait également accusé le représentant démocrate Ritchie Torres d’avoir "le sang des enfants palestiniens sur les mains", dans un autre message depuis effacé.

Lopez rejoint ainsi une liste de personnalités anti-israéliennes intégrées au comité d’investiture de Zohran Mamdani. Parmi elles figurent notamment Rachel Griffin Accurso, éducatrice et vidéaste pour enfants connue sous le nom de "Ms. Rachel", ainsi que l’actrice et militante Cynthia Nixon.

Le futur maire de New York est régulièrement critiqué pour ses positions hostiles à Israël et pour certaines de ses fréquentations politiques. Sa nomination passée de Catherine Almonte Da Costa au poste de responsable du recrutement avait déjà provoqué une vive controverse. Cette dernière a démissionné le 18 décembre après la révélation de messages antisémites publiés sur X, incluant des propos stigmatisant les Juifs et assimilant certaines lignes de métro new-yorkaises à des "trains juifs".

À la suite de l’annonce de l’entrée de Ms. Rachel au sein du comité, l’organisation StopAntisemitism a ironisé en déclarant se tenir prête à aider les Juifs new-yorkais envisageant de quitter la ville à s’installer dans des États "où ils seront en sécurité", comme la Floride ou le Texas.

Ces nouvelles révélations accentuent les tensions autour de Zohran Mamdani, alors que son équipe est accusée par ses opposants de banaliser des discours antisémites et de fermer les yeux sur des prises de position jugées extrêmes.