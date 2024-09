Un professeur d'histoire israélien basé aux États-Unis s'est entretenu avec le président iranien

Un universitaire israélien basé aux États-Unis a rencontré le président iranien Masoud Pezeshkian à New York, ouvrant potentiellement la voie à un dialogue inédit entre les deux nations historiquement antagonistes.

Lior Sternfeld, professeur associé d'histoire et d'études juives à l'Université Penn State, a participé à un dialogue interconfessionnel organisé par le président iranien. Pezeshkian était pleinement conscient de la nationalité israélienne de Sternfeld. "J'ai informé la délégation de l'ONU à l'avance, et l'invitation n'a pas été annulée", a déclaré Sternfeld.

https://x.com/i/web/status/1838610766607393050 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'événement, qui a rassemblé des représentants de diverses confessions, dont des rabbins ainsi que des leaders musulmans et chrétiens, a été largement couvert par les médias. La chaîne iranienne Press TV a publié des photographies de la rencontre, révélant la présence de membres du groupe ultra-orthodoxe Neturei Karta, connu pour ses positions anti-sionistes. Sternfeld, auteur de l'ouvrage "Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twentieth-Century Iran", a saisi cette occasion unique pour offrir un exemplaire de son livre au président Pezeshkian. Selon la chaîne israélienne Channel 12, Sternfeld a été invité par des chercheurs iraniens avec lesquels il était en contact. Avant d'accepter l'invitation, il a pris soin de consulter les autorités israéliennes, obtenant leur approbation pour participer à cette rencontre historique.

Au cours de la réunion, Sternfeld a abordé la question sensible des otages détenus par le Hamas à Gaza, démontrant la volonté d'utiliser ce canal diplomatique inattendu pour traiter des sujets d'importance cruciale pour Israël. Décrivant l'atmosphère de la rencontre, Sternfeld a déclaré : "C'était intéressant. C'était difficile. C'était respectueux." Il a également rapporté les propos du président Pezeshkian, qui aurait affirmé que "la guerre est terrible et doit cesser", suggérant une potentielle ouverture pour des discussions de paix. Dans des remarques partielles publiées par le média israélien libéral Relevant, Sternfeld a affirmé que "l'Iran veut jouer un rôle de médiateur sur la question des otages". Cette déclaration, si elle se confirme, pourrait marquer un tournant significatif dans la dynamique régionale. Sternfeld a également rapporté que Pezeshkian aurait déclaré que lorsqu'Israël et les Palestiniens parviendraient à un accord sur la fin du conflit acceptable pour la majorité des Palestiniens, l'Iran ne porterait plus le drapeau de la lutte palestinienne.