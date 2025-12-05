Un professeur de Harvard ayant tiré près d’une synagogue accepte de quitter les États-Unis

Un professeur brésilien invité à Harvard, Carlos Portugal Gouvea, 43 ans, va quitter les États-Unis après son arrestation par les services d’immigration (ICE) pour avoir tiré au fusil à air comprimé près d’une synagogue du Massachusetts, a rapporté le New York Post. L’incident s’est produit le 2 octobre, jour de Yom Kippour, devant le Temple Beth Zion de Brooklyn.

Gouvea avait plaidé coupable le 13 novembre pour usage illégal d’une arme à air comprimé. Selon le rapport de police, il a tiré deux projectiles, provoquant une altercation avec un agent de sécurité de la synagogue avant de se réfugier chez lui. L’un des tirs a brisé la vitre d’une voiture. Face aux policiers, le professeur a expliqué qu’il « chassait des rats ».

L’ICE l’a interpellé mercredi, et le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a indiqué qu’il avait accepté un retour volontaire au Brésil, évitant une procédure d’expulsion. Son visa J-1 avait été révoqué deux semaines après les faits.

« Travailler et étudier aux États-Unis est un privilège, pas un droit. Il n’y a aucune place pour des actes antisémites violents », a déclaré la porte-parole du DHS, Tricia McLaughlin.

Harvard a placé Gouvea en congé administratif, mais n’a pas annoncé d’autres sanctions. Dans le cadre de son accord judiciaire, les accusations de tapage, vandalisme et conduite désordonnée ont été abandonnées.

L’affaire intervient alors que Harvard est au cœur de vives controverses liées à la lutte contre l’antisémitisme sur les campus et quelques jours après l’annonce d’un accord supposé avec l’administration Trump visant à débloquer 2,4 milliards de dollars de financements fédéraux gelés.