Un progressiste très critique d’Israël remporte une primaire démocrate à Philadelphie

Chris Rabb, élu progressiste de Pennsylvanie et critique virulent d’Israël, a remporté mardi la primaire démocrate dans la 3e circonscription de Pennsylvanie, à Philadelphie. Il est désormais largement favori pour l’élection générale de novembre, dans l’un des districts les plus démocrates du pays.

Chris Rabb a fait de son opposition à Israël et à l’AIPAC, le puissant lobby pro-israélien, un axe central de sa campagne. Il soutient un embargo total sur les ventes d’armes américaines à Israël et a récemment affirmé que « la Nakba n’a jamais pris fin ».

Avec environ 84 % des voix attendues dépouillées, Chris Rabb arrivait largement en tête avec 44 % des suffrages, devant Sharif Street, à 29,5 %, et Ala Stanford, à 24,1 %.

Sa campagne a reçu le soutien de plusieurs élus de la gauche démocrate, dont Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ro Khanna et Summer Lee. S’il est élu en novembre, Chris Rabb pourrait devenir l’un des nouveaux visages du « Squad », l’aile la plus progressiste du Congrès.

Ses adversaires représentaient des lignes plus modérées. Sharif Street, sénateur de l’État de Pennsylvanie, était soutenu par J Street et plusieurs responsables démocrates, tandis qu’Ala Stanford, chirurgienne pédiatrique, avait été appuyée par des élus de l’establishment.