Une agence fédérale américaine limite l'usage des téléphones après une cyberattaque chinoise

Une agence fédérale américaine a émis une directive demandant à ses employés de restreindre l'utilisation de leurs téléphones pour les activités professionnelles, suite à une récente intrusion chinoise dans l'infrastructure des télécommunications américaines, selon des sources proches du dossier.

Dans un courriel adressé jeudi au personnel, le directeur des systèmes d'information du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) a averti que les réunions et conversations professionnelles impliquant des données non publiques devaient désormais se tenir exclusivement via des plateformes comme Microsoft Teams ou Cisco WebEx, et non plus sur les téléphones professionnels ou personnels.

"N'effectuez pas de travail CFPB via des appels vocaux mobiles ou des SMS", précise le courriel, faisant référence à une récente déclaration gouvernementale reconnaissant l'attaque sur l'infrastructure de télécommunications. "Bien qu'il n'y ait aucune preuve que cet accès non autorisé cible spécifiquement le CFPB, je demande votre conformité à ces directives afin de réduire les risques", poursuit le message envoyé à tous les employés et contractuels de l'agence.

La directive va jusqu'à interdire les appels vers les téléphones mobiles même lors de l'utilisation d'autres plateformes de communication comme Microsoft Teams. Si l'on ignore si d'autres agences fédérales ont pris ou prévoient des mesures similaires, de nombreux responsables américains auraient déjà réduit leur usage du téléphone en raison de cette intrusion, selon un ancien fonctionnaire qui note "une réticence générale à utiliser leurs téléphones portables".

Cette mesure exceptionnelle souligne la gravité des préoccupations concernant la sécurité des télécommunications américaines face aux cybermenaces étrangères.