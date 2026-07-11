Une candidate démocrate assume sa présence à un rassemblement pro-Hamas après le 7 octobre

La candidate démocrate au Congrès dans la 13ᵉ circonscription de New York, Darializa Avila Chevalier, maintient sa décision d'avoir participé à un rassemblement pro-palestinien organisé le 8 octobre 2023, au lendemain du massacre perpétré par le Hamas en Israël.

Lors d'un entretien avec le journaliste et essayiste Peter Beinart, elle a assuré condamner le massacre du 7 octobre. « Le ciblage de civils est inacceptable, y compris le 7 octobre », a-t-elle déclaré, tout en affirmant que le droit international « protège également le droit à la résistance ».

Interrogée sur les slogans entendus lors de cette manifestation, la candidate a répondu que chaque rassemblement comportait des participants exprimant des opinions qu'elle ne partageait pas nécessairement. Elle a expliqué avoir voulu dénoncer ce qu'elle qualifie de « représailles contre les civils » de la part d'Israël.

Figure du courant socialiste démocrate, Darializa Avila Chevalier s'était auparavant illustrée en participant à l'organisation des campements pro-palestiniens à l'université Columbia. Elle a récemment remporté la primaire démocrate face au représentant sortant Adriano Espaillat, dans une circonscription fortement acquise aux démocrates couvrant une partie de Manhattan et du Bronx.

Au cours de l'entretien, elle a également défendu une solution à un État, où tous les habitants seraient égaux devant la loi, estimant que la solution à deux États avait échoué. Elle a aussi critiqué le sionisme, qu'elle considère comme une idéologie instaurant une hiérarchie entre les peuples, sans toutefois reprendre explicitement le slogan « le sionisme est du racisme ».

Cette victoire électorale renforce l'influence de l'aile progressiste et critique d'Israël au sein du Parti démocrate new-yorkais, soutenue notamment par le maire de New York, Zohran Mamdani.