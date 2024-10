Une école juive de Toronto ciblée par des tirs pendant Yom Kippour

L'école élémentaire Bais Chaya Mushka à Toronto a été la cible de tirs tôt samedi matin, pendant Yom Kippour, la journée la plus sacrée du calendrier juif. Selon la police de Toronto, l'incident s'est produit à 4h05 du matin. "Un suspect ou des suspects dans un véhicule à moteur ont déchargé une arme à feu sur l'école", a déclaré la police de Toronto. Aucun blessé n'a été signalé, mais des fenêtres ont été brisées.

C'est la deuxième fois que cette école est visée par des tirs, après un incident similaire fin mai. L'Unité des crimes haineux est impliquée dans l'enquête policière.

Michael Levitt, président et PDG du Centre Simon Wiesenthal (FSWC), a commenté : "Tragiquement, la réalité de la vie des Juifs au Canada inclut maintenant des tirs visant nos écoles, des détecteurs de métaux et des policiers armés devant nos synagogues, le harcèlement continu d'étudiants juifs sur les campus universitaires et des rassemblements de haine glorifiant le terrorisme dans les rues de nos villes."

Toronto a connu une augmentation des émeutes anti-israéliennes et des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. En juillet, deux synagogues de Toronto ont été attaquées le même jour par des vandales qui ont lancé des pierres à travers leurs fenêtres.

En janvier, une épicerie appartenant à des Juifs a été vandalisée avec les mots "Free Palestine" et plus tard incendiée. En février, une manifestation anti-israélienne à l'hôpital Mount Sinai s'est transformée en démonstration antisémite, avec au moins un manifestant escaladant l'hôpital avec un drapeau de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).