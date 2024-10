Une haute fonctionnaire du Pentagone soupçonnée dans la fuite des plans israéliens contre l'Iran

Une polémique éclate autour de la fuite de documents classifiés concernant les préparatifs militaires israéliens contre l'Iran. Selon Sky News Arabic, citant une source du Pentagone, Ariane Tabatabai, une Américaine d'origine iranienne occupant le poste de chef de bureau auprès de l'aide aux opérations spéciales du Secrétaire à la Défense Lloyd Austin, serait à l'origine de cette fuite. Fox News a cependant rapporté, citant ses propres sources, que cette information est fausse et que la fonctionnaire conserve son habilitation de sécurité.

Les documents, attribués à l'Agence nationale du renseignement géospatial et à l'Agence de sécurité nationale, révèlent qu'Israël poursuit le déploiement de moyens militaires en vue d'une frappe en représailles à l'attaque iranienne du 1er octobre. "Le président reste profondément préoccupé par toute fuite d'informations classifiées dans le domaine public. Cela n'est pas censé se produire, et c'est inacceptable", a déclaré John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche.

Les documents détaillent notamment des exercices de l'armée de l'air israélienne impliquant des missiles balistiques air-sol, dont 16 missiles "Golden Horizon" et 40 missiles "Rocks" ou ISO2. Ils mentionnent également une "activité de drones clandestine" et d'importants exercices de déploiement entre les 15 et 16 octobre, ainsi qu'une activité liée aux missiles air-sol sur les bases aériennes de Ramat David et Ramon.

Des responsables israéliens ont qualifié cette fuite d'embarrassante pour le Pentagone, survenant un an après la divulgation de dizaines de documents classifiés sur la guerre en Ukraine par un technicien informatique de l'US Air Force. Ils ont indiqué attendre que le responsable soit identifié et poursuivi, tout en précisant que cet incident n'empêcherait pas Israël de partager des informations avec ses homologues américains, malgré une certaine méfiance croissante envers Washington.