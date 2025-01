Une militante anti-israélienne accuse Israël d'être responsable des incendies en Californie

Fatima Mousa Mohammed, déjà connue pour ses positions controversées contre Israël, suscite une nouvelle polémique en attribuant les incendies dévastateurs qui frappent actuellement Los Angeles aux opérations militaires israéliennes à Gaza.

Dans une série de messages publiés sur X mercredi, l'activiste a établi un lien direct entre les bombardements à Gaza et les catastrophes naturelles en Californie : "Le largage de centaines de milliers de tonnes de bombes sur Gaza, transformant la région en un brasier infernal, a des conséquences qui dépassent notre condamnation morale - il y a des répercussions climatiques qui nous affecteront tous."

Elle a poursuivi en déclarant : "Les flammes de Gaza ne s'arrêteront pas là, elles nous rattraperont tous si nous ne les arrêtons pas... Personne n'est épargné face à l'empire."

Ces déclarations interviennent alors que Los Angeles fait face à une série d'incendies dévastateurs depuis mardi dernier. Plus de 100 000 personnes ont été évacuées, des milliers de bâtiments ont été réduits en cendres, et le bilan s'élève désormais à 16 morts. Les autorités locales et étatiques font l'objet de vives critiques concernant leur gestion de la crise, notamment en raison du manque d'eau dans les bornes d'incendie qui a entravé le travail des pompiers.

Cette sortie fait écho à son discours controversé de remise des diplômes à CUNY en mai 2023, où elle avait qualifié Israël de "colonialisme de peuplement" et l'avait accusé de meurtres "indiscriminés" de Palestiniens. Elle avait également évoqué la "Nakba en cours" et appelé à résister au "sionisme dans le monde entier".