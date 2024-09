Harris : "La guerre à Gaza doit se terminer", Trump : "Israël cessera d'exister si elle gagne"

Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats à la présidence américaine, ont commencé leur débat dans la nuit de mardi à mercredi par une poignée de main, mais les amabilités se sont arrêtées là. Le débat, qui s'est tenu mercredi soir à Philadelphie, a été particulièrement animé et n'a pas déçu les attentes. Sur la question du conflit à Gaza, la candidate démocrate a déclaré : "La guerre doit cesser immédiatement, mais la manière dont elle se termine est cruciale". Son adversaire a répondu : "Si j'étais président, cela ne serait jamais arrivé". Harris a souligné l'importance d'un cessez-le-feu et de la libération des otages, tout en plaidant pour une solution à deux États. Trump a critiqué l'administration actuelle, affirmant que sous sa présidence, "Israël n'existerait plus dans deux ans".

Sur l'économie et le coût de la vie, Harris a présenté son "plan d'opportunités" visant à soutenir la classe moyenne, tandis que Trump a vanté ses réalisations passées et critiqué la gestion actuelle de l'inflation.

Le débat a également abordé des sujets sensibles comme l'avortement, l'immigration et les événements du 6 janvier au Capitole. Harris a accusé Trump d'avoir "incité une foule en colère à attaquer notre capitale", ce que l'ancien président a nié.

Concernant la guerre en Ukraine, Trump a plaidé pour une fin rapide du conflit, évoquant la menace nucléaire russe. Harris a défendu le soutien de l'administration Biden à l'Ukraine, affirmant que sans cela, "Poutine serait assis à Kiev".

Le débat s'est conclu sur la question raciale et les visions d'avenir pour l'Amérique. Harris a appelé à l'unité et au progrès, tandis que Trump a dressé un tableau sombre de l'état actuel du pays.

Ce face-à-face unique entre les deux candidats a mis en lumière leurs profondes divergences sur de nombreux sujets cruciaux pour l'avenir des États-Unis, à l'approche de l'élection présidentielle. Les tensions ont été palpables tout au long du débat, avec des échanges particulièrement vifs sur plusieurs sujets clés. Sur la question de l'assurance maladie, Trump a critiqué l'Obamacare, promettant de la remplacer par "quelque chose de mieux et moins cher", sans toutefois donner de détails précis. Harris, quant à elle, a défendu le maintien du système actuel tout en l'améliorant.

Le sujet de l'immigration a suscité des réactions passionnées. Trump a accusé l'administration actuelle de permettre l'entrée de "terroristes, criminels et trafiquants de drogue" aux États-Unis. Harris a répliqué en soulignant les efforts bipartisans pour renforcer la sécurité aux frontières, accusant Trump de "préférer exploiter le problème plutôt que de le résoudre". Les affaires judiciaires de Trump ont également été évoquées. L'ancien président a qualifié toutes les poursuites contre lui de "fausses", tandis que Harris a mis en garde contre les conséquences d'un retour de Trump à la Maison Blanche, citant ses menaces envers ses opposants politiques.

Sur la politique étrangère, notamment concernant la Russie et l'Ukraine, les positions ont divergé radicalement. Trump a insisté sur la nécessité de mettre fin rapidement au conflit, évoquant la menace nucléaire russe. Harris a défendu fermement le soutien américain à l'Ukraine, accusant Trump d'être prêt à "abandonner" face à Poutine.

Le débat s'est conclu sur les visions respectives des candidats pour l'avenir de l'Amérique. Harris a appelé à l'unité et au progrès, promettant de se concentrer sur les aspirations de tous les Américains. Trump, pour sa part, a dressé un tableau sombre de la situation actuelle du pays, accusant l'administration en place d'avoir fait "des choses terribles" et d'avoir permis à des millions de personnes d'entrer illégalement dans le pays.

Ce débat unique entre les deux candidats a mis en lumière leurs profondes divergences sur de nombreux sujets cruciaux pour l'avenir des États-Unis. Il a également souligné les enjeux considérables de la prochaine élection présidentielle, qui s'annonce déjà comme l'une des plus polarisantes de l'histoire récente américaine. L'événement s'est déroulé dans un contexte tendu, avec des manifestations pro-palestiniennes à l'extérieur du lieu du débat, reflétant les divisions actuelles au sein de la société américaine sur les questions de politique étrangère, notamment au Moyen-Orient.

Les analystes politiques ont souligné l'importance de ce débat dans le contexte de la course présidentielle. Bien que Kamala Harris ne soit pas officiellement la candidate démocrate, sa performance était scrutée de près, étant donné les inquiétudes persistantes sur l'âge et la santé du président Biden.

Donald Trump, malgré ses nombreux défis juridiques, reste une figure dominante au sein du Parti républicain. Sa prestation lors de ce débat était donc cruciale pour consolider son statut de favori pour l'investiture républicaine.

Les réactions post-débat ont été mitigées, chaque camp revendiquant la victoire. Les partisans de Harris ont loué sa maîtrise des dossiers et sa vision pour l'avenir, tandis que ceux de Trump ont apprécié son style combatif et ses promesses de changement radical.

Les experts ont noté que le débat n'a probablement pas beaucoup changé les opinions des électeurs déjà convaincus, mais pourrait avoir un impact sur les indécis, particulièrement dans les États clés.

Les sondages d'opinion réalisés immédiatement après le débat ont montré une légère avance pour Harris en termes de performance globale, mais Trump a été jugé plus convaincant sur certains sujets spécifiques comme l'économie et l'immigration.

Ce débat a également mis en lumière les défis auxquels les États-Unis font face, tant sur le plan intérieur qu'international. Les divergences profondes entre les deux candidats sur des questions telles que le changement climatique, la politique étrangère et les droits civiques reflètent les divisions au sein de la société américaine.

Dans les jours à venir, l'impact de ce débat sur la course présidentielle sera scruté de près. Les équipes de campagne des deux camps vont sans doute intensifier leurs efforts pour capitaliser sur les moments forts de leurs candidats et minimiser leurs faux pas. Alors que la campagne présidentielle s'intensifie, ce débat restera probablement un moment clé, illustrant les choix fondamentaux qui s'offrent aux électeurs américains pour l'avenir de leur nation.