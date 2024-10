USA 2024 : Le duel Harris-Trump se joue à un fil, l'économie au cœur des débats

La course à la présidentielle américaine s'annonce plus serrée que jamais à l'approche du scrutin du 5 novembre. Selon le dernier sondage Reuters/Ipsos, la candidate démocrate Kamala Harris conserve une avance ténue sur son rival républicain Donald Trump, dans un contexte marqué par un profond pessimisme des électeurs américains quant à l'avenir de leur pays.

Les chiffres du dernier sondage, clôturé ce lundi, révèlent un écart de seulement deux points en faveur d'Harris, une différence qui s'inscrit dans la marge d'erreur de l'enquête. Cette légère avance fait écho aux résultats de la semaine précédente, où Harris devançait Trump par 45% contre 42%, confirmant ainsi que rien n'est joué à deux semaines du jour J.

Le mécontentement des Américains transparaît clairement dans les résultats de cette enquête d'opinion. Une écrasante majorité de 70% des électeurs inscrits exprime son inquiétude face à l'augmentation du coût de la vie, estimant que le pays fait fausse route sur ce plan. Le pessimisme s'étend également à d'autres domaines, avec 60% des sondés qui jugent que l'économie fait marche arrière, tandis que 65% désapprouvent la direction prise en matière d'immigration. Sur le terrain économique, Trump semble disposer d'un atout majeur avec une avance de huit points sur sa rivale démocrate. L'ancien président creuse davantage l'écart sur la question migratoire, où il devance Harris de treize points. Ces chiffres illustrent la confiance qu'une partie significative de l'électorat place dans sa capacité à gérer ces enjeux fondamentaux. Cependant, Harris n'est pas en reste. La candidate démocrate dispose d'une avance confortable de sept points lorsqu'il s'agit de la lutte contre l'extrémisme politique et la protection de la démocratie. Elle conserve également un avantage sur des questions sociétales sensibles comme le droit à l'avortement et la politique de santé. L'immigration s'impose comme la préoccupation majeure des électeurs pour les cent premiers jours du prochain mandat présidentiel. Plus d'un tiers des sondés (35%) placent cet enjeu en tête de leurs priorités, loin devant les inégalités de revenus (11%) et les questions de santé et de fiscalité (10%).

Ce sondage dessine ainsi le portrait d'une Amérique divisée, où les préoccupations économiques et migratoires pourraient bien s'avérer décisives dans les urnes. Malgré son avance actuelle, Kamala Harris devra convaincre un électorat particulièrement inquiet de sa capacité à redresser la barre, tandis que Donald Trump pourrait capitaliser sur son image de gestionnaire économique pour tenter de reprendre les rênes de la Maison Blanche. À deux semaines du verdict des urnes, le suspense reste entier dans cette course à la présidence qui s'annonce comme l'une des plus serrées de l'histoire récente des États-Unis.