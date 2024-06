Violences aux abords d'une synagogue de Los Angeles après les provocations de militants propalestiniens

De violentes échauffourées ont éclaté dimanche aux abords d'une synagogue dans un quartier juif de Los Angeles, après les provocations de militants propalestiniens qui s'étaient rassemblés devant le site, empêchant les fidèles d'y accéder. Un homme a été arrêté par la police.

https://twitter.com/i/web/status/1804954592612110371 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des heurts entre des hommes portant des keffiehs et des contre-manifestants munis de drapeaux d'Israël et du mouvement juif Habad. Une vidéo particulièrement choquante montre une femme au sol se faire frapper par un activiste propalestinien.

https://twitter.com/i/web/status/1805072722525057408 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le maire de Los Angeles a déclaré qu'il s'agissait d'un événement inacceptable et qu'il entendait lutter contre ce type de phénomène. "Je tiens à être clair : Los Angeles ne sera pas une ville de refuge pour l'antisémitisme et la violence. Les responsables seront retrouvés et traduits en justice", a-t-il dit.

Après ces incidents, Sasha Roitman-Dratva, directrice générale du Mouvement de lutte contre l'antisémitisme, a déclaré : "La violente attaque de manifestants propalestiniens devant une synagogue à Los Angeles et la fusillade hier soir devant une synagogue en Russie, s'ajoutent aux actes choquants en France et à bien d’autres événements à travers le monde, qui expriment une augmentation du niveau d’antisémitisme et de la gravité des crimes haineux contre les Juifs dans le monde. Ces actes sont un rappel important de la raison pour laquelle nous devons tous lutter quotidiennement contre toute entité qui commet, justifie ou soutient des actes de terrorisme, de violence ou de meurtre contre des Juifs, directement ou indirectement. Nous espérons que les autorités judiciaires des différents pays sauront comment protéger les Juifs qui vivent parmi eux, et ne les laisseront pas seuls face à l'antisémitisme."