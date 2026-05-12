Violents affrontements devant une synagogue de Brooklyn lors d’une manifestation anti-Israël

Des affrontements ont éclaté lundi soir devant la synagogue "Young Israel of Midwood", à Brooklyn, lors d’une manifestation organisée en marge d’un événement lié à l’immobilier en Israël.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le quartier de Flatbush, à la fois des manifestants anti-Israël et des contre-manifestants pro-Israël. La police de New York avait déployé un important dispositif pour séparer les deux camps.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des confrontations verbales et physiques entre les participants. Certains manifestants ont également été filmés avec un drapeau du Hezbollah.

Au moins trois personnes ont été interpellées. Selon la police, elles sont soupçonnées d’avoir lancé des objets pendant les heurts. D’autres images montrent un individu masqué tirant les cheveux d’une jeune fille juive.

À un moment de la soirée, des manifestants ont organisé une prière musulmane devant la synagogue, en scandant « Allahu Akbar ».

La mobilisation visait un événement faisant la promotion de logements en Israël et dans des localités de Judée-Samarie. Des manifestants pro-palestiniens ont accusé les organisateurs de promouvoir la vente de "terres palestiniennes" qu’ils qualifient de « volées ».

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Cité par NY1, Taher Dahleh, du Palestinian Youth Movement, a affirmé que les manifestants voulaient envoyer un message à la ville et aux organisateurs, en disant que ce type d’événement « ne peut pas et ne doit pas avoir lieu à New York ».

De leur côté, des contre-manifestants ont dénoncé une action visant injustement un quartier juif et une maison de prière.

La manifestation intervient moins d’une semaine après un autre rassemblement devant la synagogue Park East, à Manhattan, qui avait déjà suscité des inquiétudes au sein des organisations juives et des autorités locales sur la sécurité autour des lieux de culte.