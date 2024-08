ONU : L'ambassadeur israélien qualifie son homologue palestinien de "terroriste en costume"

Une séance tendue du Conseil de sécurité de l'ONU à New York a été le théâtre d'un échange particulièrement virulent entre les représentants israélien et palestinien. Danny Danon, récemment nommé pour son second mandat d'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, a lancé une attaque verbale contre Riyad Mansour, le représentant de l'Autorité palestinienne.

"Vous êtes un terroriste en costume," a déclaré Danon, accusant Mansour de n'avoir rien accompli en deux décennies à l'ONU si ce n'est "inciter à la haine et à la violence tout en prétendant être un défenseur de la paix". L'ambassadeur israélien a particulièrement reproché à son homologue palestinien son silence sur les atrocités commises par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël.

Danon a vivement critiqué l'instance internationale pour son incapacité à condamner explicitement le Hamas, 320 jours après les attaques. "Je ne me fais aucune illusion. Je n'attends rien de ce Conseil aujourd'hui. Il a déjà clairement indiqué que cette Journée internationale du souvenir et de l'hommage aux victimes du terrorisme ne s'applique pas aux victimes israéliennes de la terreur," a-t-il déclaré avec amertume.

L'ambassadeur israélien a également abordé la situation tendue à la frontière nord avec le Liban, où les attaques du Hezbollah se sont multipliées depuis le 8 octobre. Il a averti que si la situation persistait, Israël pourrait être contraint d'agir unilatéralement : "Nous avons nos limites. Nous ne sommes pas intéressés par une escalade, mais Israël fera tout ce qui est nécessaire pour rétablir la sécurité à la frontière nord, permettre aux résidents du nord de rentrer chez eux et éliminer la menace posée par le Hezbollah."