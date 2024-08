Washington accuse Téhéran d'être à l'origine de cyberattaques visant Trump et Harris

Les autorités américaines ont accusé l'Iran lundi d'être à l'origine de plusieurs cyberattaques visant les campagnes présidentielles de Donald Trump et Kamala Harris. Cette annonce fait suite à des révélations récentes concernant des tentatives de piratage informatique. Dans une déclaration conjointe, le FBI, l'ODNI et la CISA ont souligné une recrudescence des activités cybernétiques iraniennes durant cette période électorale. Ils ont notamment attribué à l'Iran les attaques récemment signalées contre la campagne de l'ancien président Trump.

Le 10 août, l'équipe de Trump avait rapporté un piratage, accusant des entités étrangères d'avoir divulgué des communications internes et un dossier sur J.D. Vance, son colistier. Trois jours plus tard, le camp de Harris signalait également avoir été ciblé par des pirates étrangers.

Les services de renseignement américains ont aussi révélé que des agents iraniens auraient tenté de contacter des personnes ayant un accès direct aux deux campagnes présidentielles.

Google a confirmé ces informations, identifiant le groupe APT42, lié aux Gardiens de la Révolution iraniens, comme responsable des attaques. Selon l'entreprise, ce groupe visait les comptes de messagerie personnels des collaborateurs des candidats et tentait d'entrer en contact avec eux en se faisant passer pour des journalistes.

Microsoft a également publié un rapport mettant en lumière les efforts croissants de l'Iran pour perturber l'élection américaine du 5 novembre, notamment par le biais de faux sites d'information et de cyberattaques.

Face à ces accusations, la mission iranienne auprès de l'ONU a fermement nié toute implication, qualifiant ces allégations de "non corroborées et dénuées de tout fondement". Elle a ajouté : "Si le gouvernement américain croit véritablement dans le bien fondé de ses affirmations, il devrait nous fournir les preuves pertinentes -si elles existent- auxquelles nous répondrions en conséquence".

Les autorités américaines ont condamné ces actions, déclarant que "l'Iran cherche à semer la discorde et à saper la confiance dans nos institutions démocratiques". Washington a averti Téhéran des conséquences potentielles de telles ingérences, affirmant disposer "d'un certain nombre d'outils pour faire rendre des comptes à l'Iran" et être prêt à les utiliser si nécessaire.