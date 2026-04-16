Washington maintiendra son blocus des ports iraniens "aussi longtemps qu’il faudra"

Les États-Unis entendent maintenir la pression sur l’Iran. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé jeudi que le blocus des ports iraniens, instauré en début de semaine, serait reconduit sans limite de durée. « Aussi longtemps qu’il faudra, nous maintiendrons ce blocus, ce blocus qui fonctionne », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au Pentagone.

Cette opération vise à restreindre les flux maritimes vers et depuis l’Iran, dans un contexte de tensions régionales persistantes. Selon les autorités américaines, il s’agit d’un levier stratégique destiné à contenir les capacités logistiques et économiques de Iran, sans pour autant provoquer une escalade incontrôlée.

Le chef d’état-major des armées américaines, Dan Caine, a tenu à préciser le périmètre exact de l’opération. « Ce blocus s’applique à tous les navires, quelle que soit leur nationalité, en direction ou en provenance des ports iraniens. Cette opération américaine est un blocus des ports iraniens (...), pas un blocus du détroit d’Ormuz », a-t-il souligné.

Cette distinction est essentielle : le détroit d’Ormuz constitue un point de passage stratégique pour une part importante du commerce mondial de pétrole. En évitant de cibler directement ce corridor maritime, Washington cherche à limiter l’impact global sur les marchés énergétiques tout en maintenant une pression ciblée sur Téhéran.