Washington renforce ses sanctions contre les réseaux d’approvisionnement militaire iraniens

Les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions visant des réseaux impliqués dans l’approvisionnement militaire de l’Iran, dans un contexte de fortes tensions régionales. Au total, 14 personnes et entreprises sont concernées par ces mesures, selon le département du Trésor.

D’après Washington, les entités visées sont basées en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis, et participeraient à l’acquisition ou au transport de composants destinés aux programmes de missiles et de drones iraniens. Cette décision intervient alors que Téhéran chercherait à reconstituer ses capacités militaires, notamment en matière de missiles balistiques, après les récentes frappes menées par les États-Unis et Israël.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a justifié ces sanctions en dénonçant les actions du régime iranien, accusé de menacer les marchés énergétiques mondiaux et de mener des attaques contre des populations civiles à l’aide de missiles et de drones. Il a assuré que son administration continuerait à cibler les circuits financiers et logistiques permettant à Téhéran de poursuivre ses activités militaires.

Dans le détail, trois individus ont été sanctionnés pour leur soutien à une entreprise iranienne impliquée dans la fourniture de pièces détachées pour drones, notamment les appareils de type Shahed, utilisés selon Washington pour viser des intérêts américains et leurs alliés dans la région. Par ailleurs, une société turque a été désignée pour avoir fourni des matériaux transformés ensuite en composants essentiels à la fabrication de carburants pour missiles.

Les sanctions visent également des acteurs liés à Mahan Air, accusée de jouer un rôle clé dans le transport d’équipements militaires. Deux avions de type Boeing 777 exploités par la compagnie figurent sur la liste noire américaine.

Ces mesures interdisent à toute personne ou entité américaine d’effectuer des transactions avec les individus ou organisations sanctionnés, renforçant ainsi la pression économique sur Téhéran.

Cette décision intervient alors que les discussions entre Washington et l’Iran restent dans l’impasse. Les négociations autour d’un éventuel accord, notamment lié à la sécurité du détroit d’Ormuz et à une désescalade du conflit avec Israël, peinent à avancer. Le cessez-le-feu temporaire annoncé par le président Donald Trump arrive à échéance dans les prochains jours, et la perspective d’une reprise des hostilités reste ouverte.