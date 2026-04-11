Washington révoque des cartes vertes de proches de responsables iraniens

L’administration du président Donald Trump a décidé de révoquer les cartes de résident permanent (« green cards ») de plusieurs ressortissants irano-américains liés à des responsables actuels ou anciens du régime iranien. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, alors que des discussions sont en cours pour tenter de mettre fin au conflit.

Le département d’État a indiqué avoir pris des mesures contre Seyed Eissa Hashemi, enseignant en psychologie dans la région de Los Angeles, ainsi que contre son épouse et leur fils. Tous trois, nés en Iran, étaient titulaires du statut de résident permanent aux États-Unis. Selon les autorités américaines, ils ont été placés en détention par les services de l’immigration et pourraient faire l’objet d’une procédure d’expulsion.

Les autorités américaines précisent que Seyed Eissa Hashemi est le fils de Masoumeh Ebtekar, ancienne porte-parole des étudiants ayant participé à la prise de l’ambassade américaine à Téhéran en 1979, devenue par la suite vice-présidente de l’Iran.

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures similaires. La semaine précédente, le département d’État avait déjà révoqué les cartes vertes de proches de Qassem Soleimani, ancien chef des Gardiens de la révolution iranienne, éliminé lors d’une frappe américaine en 2020.