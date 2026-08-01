Zohran Mamdani écarté des funérailles d'une militaire américaine tuée dans une attaque iranienne

Le maire de New York, Zohran Mamdani, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique après avoir été écarté de la liste des intervenants lors des funérailles de la sergente Angel Sarah Rampersad, tuée le 17 juillet dernier dans une attaque de missiles iraniens contre une base américaine en Jordanie.

Selon plusieurs sources citées par le New York Post, Zohran Mamdani avait pourtant préparé un discours d'hommage. Installé au quatrième rang de l'église, tablette en main, il a assisté à la cérémonie tandis que la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, ainsi que plusieurs responsables locaux étaient appelés à la tribune.

« Ils continuaient d'appeler des noms, mais le sien n'a jamais été mentionné », a raconté un témoin. « Il paraissait frustré et en colère. Lorsqu'il a compris qu'il ne serait pas invité à parler, il a regardé son équipe avec irritation avant de poser sa tablette. »

Selon des personnes impliquées dans l'organisation des obsèques, cette décision serait avant tout politique. La famille de la militaire, décrite comme conservatrice et favorable à Donald Trump, avait souhaité éviter toute polémique lors de la cérémonie.

Zohran Mamdani, figure de l'aile démocrate socialiste, est régulièrement critiqué pour ses positions très sévères à l'égard d'Israël ainsi que pour ses prises de position contre l'intervention militaire américaine face à l'Iran. Des proches du dossier estiment que ces positions lui ont coûté le rôle traditionnellement accordé au maire lors de ce type d'hommage.

Malgré son absence à la tribune, les services de communication de l'édile ont diffusé le discours qu'il avait préparé. Il y rendait hommage à la jeune militaire en écrivant notamment : « La sergente Rampersad avait encore tant de lendemains devant elle (...) mais elle y a renoncé pour que nous puissions vivre les nôtres. »

Cette controverse intervient alors que Zohran Mamdani fait déjà face à de nombreuses critiques sur sa gestion de la ville. Ses opposants lui reprochent notamment de privilégier sa communication politique alors que New York est confrontée à plusieurs crises locales, et soulignent qu'il n'est pas établi qu'il ait rendu visite à la famille de la soldate après son décès.