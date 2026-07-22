L'armée américaine identifie un troisième militaire présumé tué dans une attaque iranienne en Jordanie

Il s'agit du sergent Angel S. Rampersad, 28 ans, originaire de l'État de New York.

Cette annonce porte à 18 le nombre de militaires américains tués depuis le début de la guerre.

Lundi, le Pentagone avait déjà identifié les deux autres victimes de cette attaque : le premier lieutenant Tyler James Feehan, 25 ans, d'Ewa Beach (Hawaï), et la soldate Isabella Gonzales, 19 ans, de Carrollton (Texas). Selon le Commandement central américain (CENTCOM), ils ont été tués lors d'une attaque iranienne combinant missiles balistiques et drones, alors qu'ils étaient déployés dans le cadre de la mission américaine contre l'organisation État islamique.

Après les frappes, le CENTCOM avait fait état de deux militaires tués et d'un troisième porté disparu. Des restes humains non identifiés avaient ensuite été retrouvés sur la base, entraînant des analyses pour confirmer leur identité.

Le Pentagone estime désormais que le sergent Angel S. Rampersad est ce militaire disparu. Son statut officiel est passé à « disparu – présumé décédé ».

Rampersad appartenait à la même unité qu'Isabella Gonzales, le 10e Commandement de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine, basé à Ansbach, en Allemagne.