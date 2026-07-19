Un soldat américain tué en Irak, des restes humains retrouvés en Jordanie après une attaque iranienne

Le Commandement central américain a annoncé ce dimanche soir qu'un soldat américain avait été tué la veille dans le nord de l'Irak lors de l'explosion contrôlée d'une munition récupérée sur un drone iranien intercepté. Un second militaire a été légèrement blessé et reçoit des soins.

Dans un communiqué distinct, le CENTCOM a également indiqué que des restes humains non identifiés avaient été découverts sur le site de l'attaque iranienne du 17 juillet contre une base américaine en Jordanie. Les opérations d'identification sont toujours en cours.

Cette attaque avait coûté la vie à deux soldats américains, tandis qu'un troisième était porté disparu. L'armée américaine n'a pas communiqué l'identité des victimes, précisant que les familles devaient d'abord être informées.

Plus tôt dans la journée, le président américain Donald Trump avait rendu hommage aux deux soldats tués en Jordanie. Il a affirmé qu'ils avaient « donné leur vie pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire », estimant que leur mort illustrait « la cruauté du régime iranien ».

Parallèlement, les forces américaines ont mené dans la nuit de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran. De son côté, l'armée koweïtienne a annoncé avoir activé ses systèmes de défense aérienne afin d'intercepter d'éventuelles menaces de missiles et de drones dans la région.