« Une ligne rouge » : la Jordanie convoque l'ambassadeur d'Iran et exige l'arrêt des attaques

La Jordanie a haussé le ton ce dimanche à l'égard de l'Iran en convoquant le représentant diplomatique iranien à Amman pour protester contre les attaques visant son territoire et les déclarations jugées « provocatrices » de responsables iraniens.

Lors de cette rencontre au ministère jordanien des Affaires étrangères, les autorités ont demandé au représentant iranien de transmettre à Téhéran un message clair : les attaques contre le royaume doivent cesser immédiatement. « La sécurité de la Jordanie et la protection de ses citoyens constituent une ligne rouge qui ne saurait être franchie », a déclaré le porte-parole du ministère, Fouad al-Majali, appelant également à mettre fin aux « déclarations incendiaires » visant le royaume.

Cette mise en garde intervient après une nouvelle série d'incidents sécuritaires. Selon un haut responsable militaire jordanien, les systèmes de défense aérienne ont intercepté trois missiles iraniens dirigés vers le territoire jordanien, tandis qu'un quatrième est tombé dans la région de Naaya, au sud du pays, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels.

L'armée jordanienne a indiqué qu'une unité du génie était intervenue pour sécuriser la zone d'impact et a assuré maintenir un niveau d'alerte maximal afin de faire face à toute menace contre le royaume.

Le président du Sénat jordanien, Faisal al-Fayez, a dénoncé une « dangereuse escalade » au Moyen-Orient, estimant que la Jordanie était devenue « une cible directe des attaques iraniennes », en violation du droit international et de la Charte des Nations unies.

« La Jordanie ne cédera pas face à ces défis. Sa souveraineté est inviolable et elle ne permettra pas que son territoire ou son espace aérien deviennent un théâtre d'affrontements régionaux », a-t-il déclaré.

De son côté, l'ancien ministre jordanien de l'Information, Muhannad al-Mubaidin, a affirmé sur la chaîne saoudienne Al-Hadath que « les extrémistes qui dirigent aujourd'hui l'Iran n'ont aucune intention bienveillante envers la Jordanie », malgré les appels répétés d'Amman à la désescalade.

Plus tôt dans la journée, les autorités jordaniennes avaient toutefois démenti les informations diffusées par l'ambassade des États-Unis évoquant une menace crédible contre l'aéroport international et le port d'Aqaba. Amman a assuré que les deux infrastructures continuaient de fonctionner normalement, tandis que les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans le sud du pays, notamment dans la région de l'Arava.