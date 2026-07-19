Les trois scénarios qui pourraient replonger Israël dans une guerre contre l'Iran

Cette semaine est jugée décisive en Israël, et pour cause. La montée des tensions entre Washington et Téhéran rapproche le pays d'une possible reprise des combats. Plusieurs scénarios sont sur la table : des tirs directs iraniens contre Israël, ou encore un appel du président Trump au Premier ministre Netanyahou pour rejoindre une nouvelle campagne militaire.

Premier scénario, celui pour lequel Israël s'était préparé et qui s'est en partie matérialisé ce dimanche après des tirs de missiles sur Aqaba, en Jordanie : un débordement des combats iraniens sur le territoire israélien, susceptible de contraindre le pays à entrer immédiatement dans le conflit.

Un missile ou un drone visant la Jordanie — où l'Iran aurait repéré une faille dans le dispositif de défense aérienne protégeant les bases américaines — pourrait, par accident, atteindre le sol israélien. Dans une telle hypothèse, Israël n'aurait d'autre choix que de riposter, ont répété à plusieurs reprises le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz.

Un deuxième scénario évoqué serait une escalade délibérée de la part de Téhéran, qui déciderait de tirer directement des missiles sur Israël.

Troisième hypothèse : un appel direct du président américain Donald Trump à Netanyahou pour que Tsahal rejoigne une opération militaire. Trump a déjà prévenu que si des soldats américains venaient à être tués — ce qui s'est produit ce week-end — il riposterait contre l'Iran avec toute la puissance de son arsenal. Or, pour déployer cette force, les États-Unis pourraient avoir besoin du concours d'Israël.

Si Washington souhaitait relancer une campagne visant les hauts responsables iraniens, Tsahal pourrait y jouer un rôle de premier plan.

En cas de reprise des hostilités, l'armée israélienne dispose déjà d'un répertoire de cibles vaste et actualisé. Depuis le cessez-le-feu, le renseignement militaire a poursuivi ce travail de préparation, en vue d'une éventuelle relance des frappes contre l'Iran.

Une reprise des combats permettrait à Tsahal d'achever des opérations interrompues par la trêve : frappes contre des sites militaires, des infrastructures stratégiques, ainsi que contre le programme de missiles balistiques que l'Iran a récemment cherché à reconstituer. L'armée pourrait également revenir attaquer les systèmes de défense antiaérienne iraniens, tandis que la question des sites liés au programme nucléaire demeure en suspens.