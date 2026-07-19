Chef d'état-major : « Tsahal est prêt à reprendre les combats contre l'Iran immédiatement »

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé ce dimanche qu’Israël restait en état de vigilance élevée face à l’évolution de la situation en Iran et se tenait prêt à reprendre les opérations militaires « immédiatement » en cas de nouvelle escalade.

Lors d’une évaluation de situation menée au sein de la division de Judée-Samarie, en présence de hauts responsables militaires, Zamir a déclaré que l’armée suivait « de près » les développements en Iran après les tirs visant la région d’Aqaba. « Le système de défense aérienne est en état d’alerte afin de protéger les citoyens israéliens », a-t-il indiqué.

« Nous sommes prêts à reprendre immédiatement les combats et nous agirons avec la plus grande fermeté contre quiconque tentera de nous attaquer », a ajouté le chef d’état-major.

Cette réunion portait également sur la situation sécuritaire en Judée-Samarie, la lutte contre les organisations terroristes et la préparation des forces aux différents scénarios. Eyal Zamir a salué l’action des soldats déployés dans le secteur, estimant que leurs opérations avaient permis de réduire le nombre d’attaques terroristes à l’un des niveaux les plus bas de ces dernières années.

Le chef d’état-major a toutefois insisté sur la nécessité de lutter également contre les violences nationalistes commises par des civils israéliens. « Ce phénomène porte atteinte à la sécurité et à la stabilité des populations. Nous ne pouvons pas l’accepter », a-t-il déclaré, précisant que Tsahal continuerait à agir en coordination avec le Shin Bet et la police israélienne pour y mettre fin.

Eyal Zamir a enfin souligné que, malgré une mobilisation militaire sur plusieurs fronts, la Judée-Samarie demeurait une priorité opérationnelle. « Nous devons maintenir un haut niveau de préparation afin de pouvoir réagir rapidement aux événements et préserver la sécurité dans la région », a-t-il conclu.