Iran : l’armée américaine dit avoir ciblé les auteurs de l’attaque qui a coûté la vie à deux de ses soldats

L'armée américaine a annoncé dimanche avoir mené une huitième nuit consécutive de frappes contre l'Iran. Selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les opérations ont visé des sites militaires iraniens ainsi que des unités du Corps des Gardiens de la Révolution islamique accusées d'avoir mené l'attaque ayant tué deux soldats américains en Jordanie le 17 juillet. Washington affirme poursuivre ses frappes en représailles à cette attaque.