LIVE BLOG | L’Iran "s’est adapté aux systèmes de défense américains" (responsables)
Selon le WSJ, des responsables américains estiment que l'Iran a développé des missiles à très grande vitesse capables de manœuvrer en vol afin de contourner les systèmes de défense américains.
« Un nombre important » d’hélicoptères américains endommagés en Jordanie
Selon le New York Times, plusieurs hélicoptères américains Black Hawk ont été endommagés lors d'une frappe iranienne contre une base aérienne située dans l'est de la Jordanie. L'attaque s'inscrit dans l'escalade régionale qui a suivi la reprise des frappes américaines contre l'Iran début juillet, après des attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz. Téhéran poursuit depuis des frappes contre des infrastructures civiles et militaires au Moyen-Orient, ciblant notamment des installations utilisées par les forces américaines.
La police confirme l’ouverture d’une enquête criminelle après l’incendie d’une mosquée
La police israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle après l'incendie survenu dans la nuit dans une mosquée de Tuwani, dans les monts d'Hébron, en Judée-Samarie. Les autorités examinent les circonstances de l'incident, que des habitants attribuent à une attaque menée par des résidents israéliens de Judée-Samarie. Un véhicule a également été incendié et des graffitis, dont une étoile de David et l'inscription « Havat Gilad », ont été découverts sur les lieux. Des techniciens de la police scientifique ont procédé à des relevés. Parallèlement, la police poursuit son enquête sur l'incendie qui a touché samedi plusieurs habitations à Havat Gilad. Les premières investigations évoquent un feu qui aurait été provoqué par une cigarette jetée depuis un véhicule, mais les autorités indiquent que toutes les pistes restent examinées.
Mojtaba Khamenei ne se trouve pas en Iran, selon un média saoudien
La chaîne saoudienne Al-Hadath affirme, citant une source sécuritaire israélienne, que le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei ne se trouve plus en Iran. Selon cette même source, les messages attribués à Mojtaba Khamenei sont rédigés par Ahmad Vahidi et les Gardiens de la Révolution. Elle affirme également que de profondes divisions internes menaceraient la stabilité des Gardiens de la Révolution. Enfin, toujours selon cette source, l'Iran a préparé des projets d'attentats visant des personnalités israéliennes à Tel-Aviv en représailles à l'élimination d'Ali Khamenei.
Le Koweït intercepte des missiles
L'armée koweïtienne a annoncé dimanche être en train de repousser des attaques de missiles et de drones lancées par l'Iran. Selon un communiqué officiel, ces frappes interviennent au lendemain de tirs iraniens ayant touché une centrale électrique et une installation pétrolière dans l'émirat. Des sirènes d'alerte ont retenti dans la ville de Koweït, tandis que les systèmes de défense aérienne ont été mobilisés pour intercepter les projectiles. Aucune information sur d'éventuelles victimes n'a été communiquée dans l'immédiat.
https://x.com/i/web/status/2078729561336844403
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L’Iran « s’est adapté aux systèmes de défense américains »
Selon le Wall Street Journal, des responsables américains estiment que l'Iran a développé des missiles à très grande vitesse capables de manœuvrer en vol afin de contourner les systèmes de défense américains. Cette évolution nourrit également des inquiétudes quant à un éventuel soutien technologique de la Chine ou de la Russie à Téhéran. Dans ce contexte, Washington a repris ses frappes contre l'Iran après que la République islamique a, selon les États-Unis, violé le cessez-le-feu en attaquant plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz. Deux militaires américains ont été tués samedi lors d'une frappe de missiles iraniens contre une base américaine en Jordanie.
Israël : la Haute Cour suspend partiellement la réforme controversée des médias
La Haute Cour de justice israélienne a suspendu l'application immédiate de plusieurs dispositions de la réforme des médias adoptée par la Knesset avant sa dissolution la semaine dernière. La décision intervient après plusieurs recours dénonçant les conséquences de cette législation sur le paysage médiatique israélien. Le Mouvement pour un gouvernement de qualité estime que certaines mesures pourraient provoquer des « dommages irréversibles » au secteur et influencer les élections législatives du 27 octobre. Le juge Ofer Grosskopf a qualifié ces préoccupations de « sérieuses » et a ordonné le gel des dispositions concernées jusqu'à l'examen d'une demande d'injonction. Le gouvernement dispose d'une semaine pour répondre. La réforme prévoit notamment un renforcement du contrôle de l'État sur le secteur audiovisuel, un allègement des règles encadrant les médias et une influence accrue du gouvernement sur la répartition de la publicité publique et les mesures d'audience. Elle accorde également une exemption au profit de la chaîne Channel 14, proche du gouvernement, évaluée à près de 40 millions de shekels par an.
Iran : l’armée américaine dit avoir ciblé les auteurs de l’attaque qui a coûté la vie à deux de ses soldats
L'armée américaine a annoncé dimanche avoir mené une huitième nuit consécutive de frappes contre l'Iran. Selon le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), les opérations ont visé des sites militaires iraniens ainsi que des unités du Corps des Gardiens de la Révolution islamique accusées d'avoir mené l'attaque ayant tué deux soldats américains en Jordanie le 17 juillet. Washington affirme poursuivre ses frappes en représailles à cette attaque.
https://x.com/i/web/status/2078685229418483982
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L'Iran fait état de nouvelles frappes américaines près du détroit d'Ormuz
L'Iran a annoncé que de nouvelles frappes américaines ont visé plusieurs sites dans la province d'Hormozgan, notamment près de Sirik, Hajiabad, ainsi qu'aux abords de l'île de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz. Des explosions ont également été entendues à Bandar Abbas, selon les médias d'État iraniens. Parallèlement, dans le nord de l'Irak, une base du Parti de la liberté du Kurdistan, un groupe kurde iranien d'opposition, près d'Erbil, a été touchée par un drone. Huit de ses membres ont été blessés. Des systèmes de défense aérienne sont également entrés en action au-dessus d'Erbil.
L’armée iranienne annonce avoir attaqué deux bases au Koweït à l’aide de drones
L’armée iranienne a affirmé dimanche avoir mené des attaques de drones contre deux installations militaires américaines au Koweït, en représailles aux frappes américaines contre l’Iran. Selon la télévision d’État, les cibles étaient le dépôt de munitions de Camp Udairi, ainsi que le système de défense aérienne Patriot et le radar de surveillance de la base aérienne Ali Al-Salem. Aucune confirmation officielle n'a été fournie par les autorités américaines ou koweïtiennes.
Les États-Unis lancent de nouvelles frappes contre l’Iran
Les États-Unis ont annoncé samedi le lancement de nouvelles frappes contre l’Iran, sur ordre du président Donald Trump. Selon le Commandement central américain (Centcom), ces opérations visent à réduire les capacités de Téhéran à menacer la navigation dans le détroit d’Ormuz et à riposter à l’attaque iranienne ayant coûté la vie à deux militaires américains en Jordanie.
Deux militaires américains tués en Jordanie, un autre disparu
Deux militaires américains ont été tués en Jordanie alors qu'ils repoussaient une attaque de missiles et de drones attribuée à l'Iran, a annoncé le Commandement central américain (Centcom). Un troisième soldat est porté disparu et quatre autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens. Les autorités américaines n'ont pas encore communiqué l'identité des victimes.
https://x.com/i/web/status/2078530691109974522
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Mojtaba Khamenei menace d’infliger aux États-Unis des « leçons inoubliables »
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a menacé samedi d'infliger aux États-Unis des « leçons inoubliables » après les nouvelles frappes américaines contre l'Iran. Il a également affirmé que ces attaques démontrent une nouvelle fois que « la signature du président américain est sans valeur », accusant Washington d'avoir violé l'accord conclu le 17 juin.