La Jordanie sous le feu iranien, Trump promet de faire payer « au prix fort » chaque soldat américain tué

Lundi soir, l'armée jordanienne a intercepté trois missiles iraniens visant son territoire, tandis que Donald Trump a promis une riposte accrue après la mort de soldats américains.

Selon l'agence de presse officielle jordanienne, les défenses aériennes du royaume ont détruit trois missiles iraniens après le déclenchement des sirènes d'alerte. Ces tirs interviennent après plusieurs jours d'attaques iraniennes contre des positions américaines en Jordanie, où sont stationnées des forces américaines. Les autorités américaines estiment que Téhéran cherche à infliger des pertes aux militaires américains afin de dissuader Washington d'élargir sa campagne militaire.

Dans le même temps, des médias iraniens ont fait état de nouvelles frappes aériennes près de Khomein et de Chiraz, qu'ils attribuent aux États-Unis. Washington n'a toutefois revendiqué aucune de ces attaques, et ces sites ne figuraient pas sur la dernière liste des cibles publiée par le Commandement central américain (CENTCOM).

Réagissant à la mort de soldats américains, Donald Trump a promis une réponse sans concession. « Chaque fois que l'Iran tuera un soldat américain, il paiera ce meurtre de nombreuses fois », a-t-il écrit sur Truth Social. Le président américain a indiqué avoir transmis ses instructions au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, au chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, ainsi qu'à l'ensemble des commandants militaires américains, sans préciser la nature des opérations envisagées.

La Jordanie est devenue une cible privilégiée de l'Iran ces derniers jours. Dimanche, quatre missiles avaient été tirés en direction d'Aqaba. Trois avaient été interceptés par la défense aérienne jordanienne, tandis que le quatrième était tombé dans une zone inhabitée du sud du pays. Deux jours plus tôt, des avions de chasse jordaniens avaient également abattu quatre drones ayant pénétré dans l'espace aérien du royaume.

L'attaque la plus meurtrière a visé la base aérienne de Muwaffaq Salti, où au moins deux missiles balistiques iraniens ont frappé une installation accueillant des forces américaines. Deux soldats américains ont été tués et les autorités examinent des restes humains retrouvés sur place afin de déterminer s'ils appartiennent à un troisième militaire porté disparu. Depuis le début du conflit, 17 soldats américains ont été tués et environ 430 autres blessés.

Face à cette escalade, Washington a déjà renforcé son dispositif militaire au Moyen-Orient en déployant des avions de combat supplémentaires et des appareils de ravitaillement en vol. Donald Trump a également laissé entendre que les prochaines frappes pourraient viser des infrastructures énergétiques, des ponts ou encore des installations nucléaires souterraines iraniennes. Selon des responsables israéliens, toute implication militaire israélienne de plus grande ampleur dépendra largement des décisions stratégiques prises par Washington.